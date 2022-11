Obra no esgoto altera trânsito no bairro Santo Antônio até terça (29/11)

A interdição começou na última sexta-feira (25/11) e tem previsão para acabar apenas na terça (29/11). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a manutenção é complexa. (foto: Reprodução/Redes sociais)

A manutenção de um duto de esgoto no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, fez com que a rua Congonhas fosse interditada, e o trânsito, desviado por outras vias. Além dos condutores e passageiros de ônibus, o comércio da região está sendo impactado pela interdição e pelo mau cheiro do esgoto, exposto ao céu aberto.