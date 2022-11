Fortes chuvas causam alagamentos e quedas de árvores em BH

Chuva forte neste sábado fizeram com que córregos da capital subissem de nível; Defesa Civil pede para que moradores fiquem alertas e tomem cuidados (foto: Montagem/Reprodução)

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte por cerca de três horas no final da tarde e início da noite deste sábado (26/11) causaram estragos e transtornos em diferentes partes da cidade. A Defesa Civil recebeu 25 chamados para ocorrências como alagamentos, desabamento parcial de moradia, desabamento de muro de arrimo e risco de deslizamentos. Até o momento, não houve registros de mortes.O temporal atingiu todas as regiões da capital, com maior intensidade no Barreiro, Leste, Norte, Nordeste e Venda Nova. Nesta última, choveu 53,2 mm, o que representa 22,5% de toda chuva esperada para o mês de novembro.Na avenida Cristiano Machado, esquina com Avenida Alberto Cintra, a água subiu a ponto de cobrir parte da via. Alguns veículos que estavam no local ficaram ilhados. Na Vila Biquinhas, na região Norte, um córrego chegou a inundar casas.

No Barreiro, em Venda Nova e alguns pontos da Grande BH, a Defesa Civil foi acionada devido ao aumeto do nível do Ribeirão Arrudas, que quase transbordou.



Já no Bairro Palmeiras, na Região Oeste, uma árvore caiu e atingiu a fiação elétrica e o telhado de uma casa. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. A Cemig também esteve no local para desenergizar a rede. No mesmo bairro, outras árvores cairam em vias, veículos ou sobre cabos de energia, mas ninguém ficou ferido.

DEFESA CIVIL: ALERTA DE RISCO GEOLÓGICO

EMISSÕES DE ALERTAS

Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, existe a possibilidade de risco geológico até segunda-feira (28). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193)- Trinca nas paredes;- Água empoçando no quintal;- Portas e janelas emperrando;- Rachaduras no solo;- Água minando da base do barranco;- Inclinação de poste ou árvores;- Muros e paredes estufados;- Estalos.- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;- Coloque calha no telhado da sua casa;- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;- Não jogue lixo ou entulho na encosta;- Não despeje esgoto nos barrancos;- Não faça queimadas.Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.