(foto: Rielson Carvalho/ Divulgação)

Um caminhão-baú saiu da pista e ficou atravessado em um trecho da BR-040, no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (26/11), causando transtorno na Região.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a via foi interditada para a retirada do veículo. As imagens mostram que havia casas no nivel abaixo da rodovia. Felizmente o caminhão não chegou a atingi-las.

Em Belo Horizonte, no km 532 da BR 040, pista totalmente interditada, para retirada de veículo acidentado. pic.twitter.com/Sbn0vgrXZf %u2014 PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) November 26, 2022

(foto: Rielson Carvalho/ Divulgação)

As cenas impressionam pelas dimensões do caminhão, que ficou inclinado, com parte dele suspensa no ar. As causas do acidente ainda não foram informadas.

(foto: Rielson Carvalho/ Divulgação)

Esta matéria está em atualização.