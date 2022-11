Mulheres envolvidas em tentativa de roubo em Vespasiano são presas

Suspeitos tentaram fugir do local, mas foram presos logo em seguida pela PM (foto: PCMG / Divulgação) Duas mulheres foram presas neste sábado (26/11) por suspeita de terem participado indiretamente da tentativa de roubo de uma agência bancária dentro do prédio da Prefeitura de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a madrugada. Além delas, quatro homens foram presos em flagrante após o roubo malsucedido.





Em entrevista coletiva nesta manhã, o tenente-coronel do 36º Batalhão da Polícia Militar (PM), Wanderson Garcia Costa Neves, afirmou que os suspeitos foram presos separadamente . O primeiro foi encontrado próximo ao prédio do executivo municipal. Ele teria tentado se esconder dentro de um espaço subterrâneo, de cerca de 50 centímetros de altura. O segundo suspeito foi detido em uma mata próximo ao local.





Premeditado

Conforme Neves, a ação na agência bancária já estava planejada a, pelo menos, uma semana. Os homens nasceram na Bahia, sendo que dois já moravam em Vespasiano, e dois chegaram à cidade para o roubo.





Durante a ação, os homens teriam rendido os três vigilantes do local. Um deles, de 71 anos, foi agredido, mas passa bem. Já dentro do prédio do executivo municipal, os autores teriam usado um maçarico para tentar abrir os cofres da agência.





Assim que percebeu a ação, o banco acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente na agência. Os militares foram recebidos por disparos, mas ninguém se feriu.





Uma arma de fogo, um cilindro de oxigênio, um maçarico, uma serra, uma marreta, uma pá e outros equipamentos foram apreendidos durante as prisões. Os caixas eletrônicos não chegaram a ser danificados, e nenhum valor foi roubado.