Grupo é preso ao tentar roubar banco dentro da Prefeitura de Vespasiano

Suspeitos tentaram fugir do local, mas foram presos logo em seguida (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Seis pessoas foram presas na madrugada deste sábado (26/11) durante uma tentativa de roubo a uma agência bancária, dentro do prédio da Prefeitura de Vespasiano, no Centro da cidade, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante a ação, os homens teriam rendido os três vigilantes do local. Um deles, de 71 anos, foi agredido mas passa bem. Já dentro do prédio do executivo municipal, os autores teriam usado um maçarico para tentar abrir os cofres da agência.









De acordo com a corporação, quatro homens atuaram diretamente na tentativa de roubo e outros dois estavam do lado de fora. Os caixas eletrônicos não chegaram a ser danificados, e nenhum valor foi roubado.





Os homens, agora, serão encaminhados à Delegacia da Polícia Civil da região.