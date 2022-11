Dupla em moto cai no Ribeirão Arrudas após batida na Tereza Cristina, em BH

Batida aconteceu na região Oeste de Belo Horizonte (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um motociclista e uma mulher que o acompanhava na garupa caíram no Ribeirão Arrudas, na tarde desta sexta-feira (25/11), após uma colisão com outra moto na Avenida Tereza Cristina, no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte.