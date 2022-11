Cliente de bar desabafa após vendedor ser ignorado durante jogo do Brasil

Moradora do Buritis pede empatia depois de torcedores reunidos no bar não darem a mínima pra um vendedor de bombons que passava, durante estréia da seleção (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Enquanto todos acompanhavam eufóricos ao jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Sérvia, nessa quinta-feira (24/11), uma moradora do bairro Buritis teve um sentimento de alteridade que se confrontou com a convocação uníssona de torcer pela seleção. Michele Crislei se indignou com a falta de empatia dos frequentadores de um bar, pois um homem passou vendendo bombons e ninguém se prestou a contribuir com o trabalho dele.“Boa noite, gente! Gostaria de compartilhar uma coisa que mexeu muito com meu coração hoje”, iniciou Michelle, em texto publicado no Facebook. Segundo a cliente, o problema não foi ter chegado atrasada ao estabelecimento, onde assistiu em pé à vitória do Brasil por 2 a 0, e sim a falta de solidariedade e o contraste entre alegria e indiferença.