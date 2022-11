Guarda Municipal prende grupo que furtava celulares na Savassi

Trio aproveitava da aglomeração na Praça Diogo de Vasconcelos para furtar os celulares (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Dois homens, de 31 e 35 anos, foram presos e uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida por furto de celulares na tarde dessa quinta-feira (24/11), na Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi, na Região Centro-Sul de BH.

Segundo a Guarda Municipal, durante patrulhamento na região no horário do jogo do Brasil, populares denunciaram que havia dois homens e uma mulher furtando celulares no local.

O trio estaria aproveitando a aglomeração de pessoas que assistiam a partida para agir e escapar em seguida, se misturando à multidão.

Com base nas características repassadas pelas vítimas, os guardas conseguiram localizar os suspeitos, que foram reconhecidos como sendo os autores dos furtos.

Um dos homens estava com uma bolsa com cinco celulares furtados.

Os dois adultos foram detidos e a menor apreendida, sendo conduzidos, juntamente com celulares recuperados, ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte (CIA-BH), onde o caso foi registrado.