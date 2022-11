Trânsito de BH é alvo de reclamações em dia de estreia do Brasil na Copa

O trânsito de Belo Horizonte virou motivo de críticas momentos antes de a bola rolar para Brasil x Sérvia, no Catar, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Quem precisou se deslocar pela cidade na tarde desta quinta-feira (24/11) encontrou longas filas de carros nas principais vias.De acordo com a BHTrans , houve registro de lentidão nas avenidas Afonso Pena, Antônio Carlos, Pedro II e Cristiano Machado. A empresa de transportes da capital afirmou que o congestionamento está sendo causado pelo grande fluxo de veículos.

Nas redes sociais, torcedores reclamaram da situação e lamentaram o risco de perder o início da partida da Seleção Brasileira contra a Sérvia, que começou às 16h (de Brasília).

quem tiver saindo do serviço agora pra ver jogo vai no máximo conseguir ouvir no rádio com o trânsito que tá em bh kkkm

Tá parecendo que o jogo tá sendo aqui em bh tudo parado que isso %u2014 Tati Brettas (@tatiane_brettas) November 24, 2022

Alterações

Metrô

As horas que antecedem os jogos do Brasil serão tratadas como horário de pico pela BHTrans. As linhas do transporte público terão reforço e equipes da prefeitura vão realizar operações nas principais avenidas da capital para agilizar o tráfego.Os ônibus de BH vão circular entre 13h e 16h com acréscimo de viagens. Os ajustes também serão feitos para oferecer mais coletivos após a partida. O funcionamento no período noturno ocorrerá normalmente. Servidores públicos e vários funcionários do setor privado foram liberados mais cedo.A oferta de transporte será monitorada pela BHTrans. Ajustes poderão ser feitos de acordo com a demanda de passageiros. A prefeitura orienta a utilizar o aplicativo BHBus para smartphones para acompanhar os trajetos dos coletivos em tempo real.Segundo a PBH, o jogo altera os horários de pico na cidade (normalmente divididos entre 6h e 9h e 17h20h) e também comprime a concentração de veículos em um espaço menor de tempo. A administração da capital pede que motoristas colaborem, não fechem cruzamentos e não dirijam após consumo de bebida alcoólica.Ainda de acordo com a prefeitura, operações pontuais serão realizadas nas principais vias da cidade entre 12h e 20h.A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) ampliará a oferta para passageiros do Metrô de BH na quinta-feira. Das 13h30 às 16h, os trens terão intervalos de 7 minutos.