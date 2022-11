Defesa Civil emite alerta de chuva com raios em Belo Horizonte

Defesa Civil alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancadas de chuva de 40 a 60 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sexta-feira (25/11).



Belo Horizonte já registrou cerca de 70% de chuva do esperado para todo o mês de novembro. Segundo a Defesa Civil, a média climatológica do mês na capital é de 236 mm.

As regiões Nordeste e Venda Nova foram as que mais acumularam chuva até agora, com 185,2 mm e 185 mm.

Acumulado de chuva em BH*

Barreiro: 149,4 (63,3%)

Centro Sul: 155,8 (66%)

Leste: 174,6 (74%)

Nordeste: 185,2 (78,5%)

Noroeste: 152,2 (64,5%)

Norte: 175 (74,2%)

Oeste: 165,6 (70,2%)

Pampulha: 164,8 (69,8%)

Venda Nova: 185 (78,4%)



Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*até às 18h de quarta-feira (23/11)