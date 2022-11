Metrô de BH amplia viagens e horário para jogo do Brasil e Black Friday

Metrô funciona com horários ampliados nesta quinta e terá funcionamento estendido na sexta e no sábado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O funcionamento do metrô de Belo Horizonte será alterado nos próximos dias, em virtude do jogo do Brasil contra a Sérvia, na Copa do Mundo, e da Black Friday. Na quinta-feira (24/11), o número de viagens será ampliado em razão do duelo de estreia da Seleção Brasileira na competição, a partir das 16h (horário de Brasília).





Veja como ficam os intervalos nesta quinta-feira:

5h15 a 5h59: 15 minutos

6h a 8h30: 7 a 10 minutos

8h31 a 13h29: 15 minutos

13h30 a 16h: 7 minutos

16h01 a 23h: 15 minutos





Na sexta-feira (25/11) e no sábado (26/11), as estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia terão horário de funcionamento estendido, com as bilheterias abertas, para atender ao público dos shoppings durante a Black Friday. Segundo a CBTU, todas as outras estações do sistema estarão abertas, apenas para desembarque, após às 23h.





Veja os horários para sexta-feira e sábado:

Vilarinho: 5h15 a 23h10

Minas Shopping: 5h15 a 23h20

Santa Efigênia: 5h15 a 23h20





As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h, e as estações estão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.





O uso de máscara sobre nariz e boca em todas as estações e dependências do metrô continua obrigatório, em atendimento ao Decreto Municipal 18.156/22.

