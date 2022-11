Estreia do Brasil na Copa: veja alterações no trânsito e transporte em BH

Prefeitura terá operações de trânsito em vias movimentadas para lidar com fluxo concentrado de veículos (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, às 16h desta quinta-feira (24/11), provocará alterações de trânsito em Belo Horizonte. A prefeitura da capital anunciou mudanças nos horários de ônibus e operações especiais em vias movimentadas da cidade.Os ônibus de BH vão circular entre 13h e 16h com acréscimo de viagens. Os ajustes também serão feitos para oferecer mais coletivos após a partida. O funcionamento no período noturno acontecerá normalmente. Servidores públicos e vários funcionários do setor privado serão liberados antes da partida.A oferta de transporte será monitorada pela BHTrans e ajustes poderão ser feitos de acordo com a demanda de passageiros. A prefeitura orienta a utilizar o aplicativo BH BUS+ para smartphones para acompanhar os trajetos dos coletivos em tempo real.