Brasil na Copa: veja funcionamento de prefeituras da Grande BH nesta quinta

Funcionários serão liberados para acompanhar estreia da Seleção (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O expediente das prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte sofrerá alterações nesta quinta-feira (24/11) devido à estreia do Brasil na Copa do Mundo, às 16h. Algumas horas antes da seleção entrar em campo contra a Sérvia, no Catar, veja como fica o funcionamento em algumas das principais cidades da Grande BH.







Contagem

A prefeitura funcionará das 8h às 15h nesta quinta. Contudo, os serviços essenciais de saúde, funerário, transporte, trânsito e de vigilância estabelecerão plantões estabelecidos de acordo com cada órgão e entidade.





A Rede Municipal de Ensino deve cumprir o calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. As unidades terão autonomia para definir pela suspensão ou não das atividades, mas as aulas perdidas deverão ser repostas posteriormente.





Nova Lima

Em Nova Lima, a prefeitura terá expediente até as 14h. Os serviços de UPA, pronto atendimento e segurança pública terão escalas determinadas pela administração de cada área.





Betim

Os servidores municipais de Betim serão liberados às 15h nesta quinta, sem previsão de retorno ao expediente. Os serviços considerados essenciais seguirão funcionando, de acordo com a prefeitura.





As escolas municipais de Betim terão aula normalmente no período da manhã. Os alunos do turno vespertino dos Centros Infantis Municipais (CIMs), creches parceiras, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão liberados às 15h.





Ribeirão das Neves

Em Ribeirão das Neves, as repartições públicas municipais funcionam entre 8h e 15h nesta quinta-feira.





Vespasiano

Em Vespasiano, os servidores municipais serão liberados às 14h na quinta. Serviços de saúde, transporte, conselho tutelar, defesa civil e limpeza pública, considerados essenciais, funcionarão regularmente.





Santa Luzia

Decreto da prefeitura libera os servidores a partir das 15h de quinta-feira.