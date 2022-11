PM anuncia uso de câmeras portáteis em coletiva nesta quinta (24/11)

PM anuncia adesão ao uso de câmeras portáteis; medidas que reduz a violência policial e a violência contra os policiais (foto: Marco Evangelista/Imprensa MG)









Com o nome técnico Câmeras Operacionais Portáteis (COP), os dispositivos de imagem colocados nos uniformes dos policiais facilitam as investigações de abordagens policiais e, como já mostrou a experiência do estado de São Paulo, reduzem a letalidade da polícia durante suas ações. As câmeras também diminuem o risco de morte dos policiais, como aponta a literatura sobre o assunto.

Foram investidos R$ 2,4 milhões do tesouro estadual para a implementação da medida. No lançamento, haverá também a assinatura de contrato entre a PMMG e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), para produção da primeira Encomenda Tecnológica de segurança do país.





Encomenda Tecnológica é um tipo específico de contratação de pesquisa e desenvolvimento, que se destina à criação e aplicação de solução tecnológica inovadora não disponível no mercado, a ser utilizada e/ou apropriada pelo estado.





No contrato firmado, a tecnologia terá o objetivo de integrar todas as etapas de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das unidades da PMMG em um único sistema, modernizando a gestão operacional da instituição.

INOVE 2022

A INOVE 2022 tem entrada gratuita e reúne principalmente pessoal da corporação, mas com abertura à população. O objetivo é mostrar novas tecnologias, produtos, serviços e tendências no campo da segurança pública, além de promover a troca de informações e conhecimentos entre policiais militares, gestores e operadores da área da segurança pública municipal, estadual e federal.

Essa edição conta com expositores, empresas de segurança pública e de tecnologia e instituições de Ensino Superior estadual e federal. Estudiosos e pesquisadores também promovem palestras sobre novidades da área.





Expositores como Digifort, Imbel, Motorola Solutions, Tronnix, Byne, Embratop, Softmig já estão confirmados.





Para visitar, você precisa se cadastrar e retirar seu ingresso aqui





Serviço:

Data: 24.11.2022

Hora: 9h00

Local: Auditório Escola de Formação de Soldados (EFSD) – Rua Doutor Gordiano, 123, bairro: Prado – BH





