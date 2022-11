Queda de temperatura e chuva marcam a quinta-feira (24) em BH

Dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar será marcado por chuva e temperatura amena em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil. A temperatura na capital mineira fica entre 17°C e 22°C nesta quinta-feira (24/11).

O dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora do dia. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 75% à tarde.

A Defesa Civil ainda alerta para a possibilidade de tempestade com acumulo de chuva significativo em BH.

Em Minas, o céu fica encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Central Mineira, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Sudoeste.

No Norte, Mucuri e Rio Doce, céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais regiões do estado, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas.

A temperatura mínima registrada no estado foi de 14ºC, em Monte Verde. A máxima cevem chegar a 33.7ºC, em Araçuaí.

A cidade de Teófilo Otoni registrou o maior acúmulo de chuva nas últimas 24h, com 42 mm.