Prefeitura de Contagem inaugura o 'Natal de Luz' nesta sexta (25/11)

Pontos de Luz estão distribuídos por todas as 8 regiões de Contagem (foto: Luci Sallum/PMC)





O primeiro evento de Natal ainda prevê uma apresentação do Ultra Jazz Big Band, a passagem da carretinha de Natal que levará o Papai e a Mamãe Noel para saudar os moradores, além da Casa do Papai Noel, um espaço para crianças brincarem e o público tirar fotos.





“Com o Natal, a cidade fica mais bonita, mais alegre e permite que a população vivencie as festividades na própria cidade, aumentando a sensação de pertencimento e orgulho”, disse.





Crianças e adultos poderão visitar as casas do Papai Noel, que estarão montadas em cada região de Contagem, como um espaço referência para que os moradores não precisem se deslocar até outras regiões. A cidade também terá 30 pontos iluminados e outros 12 decorados.





A iluminação da Praça da Glória estará disponível para visita até o dia 6 de janeiro, durante o período ocorrerão 12 dias com uma programação especial no município.

Atrações musicais

Decorações ficam no município até o dia 6 de janeiro (foto: Luci Sallum/PMC)



Apresentações musicais e teatrais serão realizadas nas oito regiões de Contagem, dando destaque para artistas locais e nacionais que estarão na cidade. Os eventos serão gratuitos e classificados para todas as idades.





No dia 2 de dezembro, no Espaço Popular, a Banda Pato Fu e o Grupo Giramundo vão fazer o “Música de Brinquedo”. Já no dia 16, no mesmo lugar, os moradores poderão assistir à Orquestra de Ouro Preto, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo.

Prevenção ao COVID-19

A prefeitura de Contagem também reforça as medidas de prevenção a pandemia nos ambientes do Natal. A administração destaca a escalada de casos da doença no estado e ressalta a importância de se vacinar contra a COVID-19.

Na cidade é obrigatório o uso de máscaras nas unidades de saúde e nos transportes públicos, além de ser recomendado o uso da proteção em outros ambientes.

Confira a programação do Natal de Luz

25/11 – Praça da Glória (Eldorado) – Inauguração das Luzes de Natal 2022 – Ultra Jazz Big Band – 19h

26/11 – CSU Amazonas (Industrial) – Contagem Canta o Natal – 19h

01/12 – Praça Geraldo Rocha (Ressaca) – Contagem Canta o Natal – 19h

02/12 – Espaço Popular (Sede) – Pato Fu – Música de Brinquedo com bonecos do Grupo Giramundo – 19h

03/12 – Parque das Amendoeiras (Nacional) – Contagem Canta o Natal – 19h

09/12 – Praça do Coreto (Vargem das Flores) – Contagem Canta o Natal – 19h

10/12 – Praça Irmã Maria Paula (Petrolândia) – Contagem Canta o Natal – 19h

1512 – Praça Sô Teco (Eldorado) – Grupo Maria Cutia – O Auto da Compadecida – 19h

16/12 – Espaço Popular (Sede) – Orquestra Ouro Preto – 19h

17/12 – Praça Carlos Luz (Riacho) – Contagem Canta o Natal – 19h

22/12 – Praça da Glória (Eldorado) – Grupo Ponto de Partida – Cortejo de Reis – 19h

23/12 – Praça da Jabuticaba (Sede) – Ultra Jazz Big Band – 19h





Confira os pontos de luz e onde ficam as casas do Papai Noel:

REGIONAL SEDE

Praça da Jabuticaba - Casa do Papai Noel

Praça Tancredo Neves

Sede da Prefeitura

Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem

Centro Cultural

Igreja Matriz com escadaria e arcos

Praça Tiradentes

Praça do Bernardo Monteiro

Praça Marília de Dirceu

REGIONAL RIACHO

Praça Carlos Luz - Casa do Papai Noel

Praça Marília de Dirceu

Praça do Piau

REGIONAL PETROL NDIA

Praça Irmã Maria Paula - Casa do Papai Noel

Praça Cláudio Campo Alto

Rotatória do Tropical

REGIONAL INDUSTRIAL

CSU Amazonas - Casa do Papai Noel

Praça Nossa Senhora de Fátima

REGIONAL ELDORADO

Parque Ecológico do Eldorado - Vila do Papai Noel

Praça da Glória

Avenida João César de Oliveira

Praça Paulo Pinheiro Chagas

Praça Sô Teco

Praça do Água Branca

Praça Paulo Pinheiro Chagas

Praça Adolfo Oliviere

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Praça do Coreto - Casa do Papai Noel

Rotatória Retiro/Nova Contagem

REGIONAL NACIONAL

Parque das Amendoeiras - Casa do Papai Noel

Praça Estrela Dalva

Praça Belarmino de Souza

REGIONAL RESSACA

Praça Geraldo Rocha

Praça Marco Antônio do Espírito Santo

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

A prefeitura de Contagem, na Grande BH, pretende levar aos moradores do município o maior Natal da região, com decorações, pontos de luzes e atrações musicais. O chamado “Natal de Luz” será inaugurado nesta sexta-feira (25/11), a partir das 19h, na Praça da Glória.