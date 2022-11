Natal de luz promete aquecer turismo em Ouro Preto

Uma árvore de 18 metros foi montada na Praça Tiradentes. O acender das luzes está marcado para sábado (12/11), às 20h30 (foto: Divulgação/Ane Souz) O período comemorativo tão aguardado pelas famílias e pelo comércio chega mais cedo na cidade histórica de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A partir deste sábado (12/11), os casarões da Praça Tiradentes emoldurados em estilo barroco serão iluminados, dando início ao Natal Luz de Ouro Preto. Um árvore de Natal de 18 metros promete encher os olhos de quem passar em frente ao Museu da Inconfidência.

Memória de família

Responsável pela decoração do espaço, a figurinista e cenógrafa, Simone Amoreira, conta que a inspiração veio das lembranças da bisavó (foto: Divulgação/Arquivo pessoal) Responsável pela decoração do espaço, a figurinista e cenógrafa, Simone Amoreira, conta que a inspiração veio das lembranças da bisavó, Dona Sebastiana, que sempre incentivou a família a produzir os enfeites natalinos e assim manter viva a tradição da casa cheia.

“Nós somo uma família bastante numerosa e não tínhamos dinheiro para dar presente para todo mundo, com isso, a felicidade da minha bisavó era montar o natal para a família e decorar a casa com a participação de todos os netos e bisnetos. Foi pensando na minha infância que encontrei inspiração para decorar os espaços voltados para o aconchego das famílias”.

Para quem quer levar um pedacinho de Ouro Preto em forma de lembrancinhas natalinas, dois espaços foram criados para a comercialização de objetos de decoração e itens do dia a dia. Um deles é a Vila do Artesanato que também vai ocupar um dos cômodos da Casa de Gonzaga e o outro espaço é a Casa de Lata, uma loja com objetos de uso diário com contendo específico da marca do Natal Luz.

Casa do Papai Noel vai ficar nas instalações da Casa do Gonzaga, no Centro Histórico (foto: Divulgação/Ane Souz)

Presépios

A tradição de montar presépios será reforçada pela Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) com a realização da 50ª edição do Concurso Nacional de Presépios. Entre 7/12 e 6/1, os presépios selecionados serão expostos na galeria de arte Nello Nuno. A abertura contará com a apresentações do grupo Pastorinhas do Padre Faria e da Orquestra do Rosário.

Economia da cidade

De acordo com o organizador do evento, Eduardo Costa, nos meses que antecederam o Natal Luz de Ouro Preto, a organização do evento entrou em contato com a Associação Brasileira de Agência de Viagens de Minas Gerais (Abav/MG) para que a divulgação do evento fosse em nível nacional.

Para ele, o diferencial do Natal Luz de Ouro Preto é que todos os atrativos e espetáculos serão gratuitos e com isso, o turista e visitante poderão aproveitar mais a cidade histórica consumindo desde a gastronomia local, na hospedagem até na compra de presentes.

O presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens de Minas Gerais (Abav/MG), Peter Mangabeira, relata as mobilizações do evento vão trazer para Ouro Preto um Natal ainda maior que em Gramado (RS) devido à localização da cidade na região sudeste do país.

“Isso para o mercado de turismo vai ser muito bom porque, como agente de viagens, precisávamos de um produto desses. Toda a cadeia está envolvida desde hotéis, guias de turismo e restaurantes. Sem dúvidas vai fazer uma grande diferença no nosso calendário. Vai atrair os olhos do país para a cidade de Ouro Preto. A importância do Natal Luz é muito grande.”

Onde ficar

Ouro Preto possui atualmente 154 meios de hospedagem com quatro mil leitos, esses números correspondem aos hotéis, pousadas e hostels que concentram 60% na sede e 40% nos distritos, com destaque para Lavras Novas.

A dona da Pousada do Ofícios, Fernanda Tropia, já comemora os resultados do evento. Ela conta que é a primeira vez que a cidade vai receber um evento grandioso no final do ano e por isso, 50% dos leitos já estão reservados para famílias que virão para a cidade histórica para passar o Natal e o Réveillon.

“Realmente, todo mundo do comércio e principalmente da hotelaria está muito feliz com o acontecimento do Natal Luz porque a gente nunca teve nada que chamasse o turista nessa época do ano para cá. Ouro Preto nesse ano é geralmente muito vazio e escuro com alguns comércios fechados porque não tinha como tradição vir para cá. Para nós, esse ano está terminando com muita esperança”.

Emprego

De acordo com a Associação Comercial e empresarial de Ouro Preto (Aceop), o comércio tem se preparado com treinamento das equipes e a expectativa de aumento em 30% de vendedores contratados.

Nos espaços reservados para os eventos foram criado 50 empregos formais e mais de 300 empregos indiretos.

Atrações

A primeira edição do Natal de Luz de Ouro Preto traz como tema “História e Magia”, com intuito de aliar a riqueza do patrimônio histórico da cidade ao encanto das luzes natalinas.

Nos dias de luzes, os visitantes também poderão aproveitar as apresentações teatrais e o cortejo natalino na Praça Tiradentes, além de outros eventos como o Natal Literário, o Circuito Cine Natal Luz e o encontro da Folia de Reis.

Confira a programação completa:

Inauguração loja oficial Natal Luz

Data: 11 de novembro de 2022 (sexta)

Horário: 19h00

Local: Praça Tiradentes – Ouro Preto/MG

Apresentação: Papai Noel e Pastorinhas

Inauguração Casa do Papai Noel e Vila do Artesanato

Data: 12 de novembro de 2022 (sábado)

Horário: 19h00

Local: Casa de Gonzaga – Ouro Preto/MG

Apresentação do Barroco Jazz Band e Pastorinhas

Vila do Artesanato

Funcionamento todos os finais de semana entre 10 e 18h

Local: Casa de Gonzaga – Ouro Preto/MG

Cortejo Natalino

Data: 12 de novembro de 2022 (sábado)

Horário: 20h00

Local: Saída da Casa de Gonzaga para Praça Tiradentes – Ouro Preto/MG

Apresentação: Fanfarra Juventina Drummond, Três Reis Magos, Pastorinhas e Barroco Jazz Band

Acendimento da luzes na Praça Tiradentes

Data: 12 de novembro de 2022 (sábado)

Horário: 20h30

Local: Praça Tiradentes – Ouro Preto/MG

Apresentação: Coral e Orquestra da Escola Padre Simões

Natal literário

Apresentação espetáculo “Máquina de Brincar”, da Cia Lunática

Data: 16 de novembro de 2022 (quarta-feira)

Horário: 19h00

Local: Biblioteca Pública de Ouro Preto – Ouro Preto/MG

Data: 21 a 23 de novembro de 2022 (segunda a quarta-feira)

Horário: 10h00 e 14h00

Apresentação Cia. Lamparina, teatro de bonecos

Data: 24 a 25 de novembro de 2022 (quinta a sexta-feira)

Horário: 10h00 e 14h00

Apresentação Cia Bem Te Vi

XLV Jubileu de Nossa Senhora da Conceição

Data: 28 de novembro de 2022 (segunda-feira)

Missa de abertura do 45º Jubileu da Imaculada Conceição

Exposição 50º Concurso Nacional de Presépios

Data: 07 de dezembro de 2022 (quinta-feira)

Horário: 19h00

Local: FAOP – Prédio do Rosário

Apresentação Pastorinhas

Dia de Nossa Senhora da Conceição

Data: 08 de dezembro de 2022 (sexta-feira)

Horário: a confirmar

Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição (Antônio Dias)

Apresentação: Associação musical Bom Jesus do Matozinhos

Feira de Natal Mulheres de Vena

Data: 09, 10 e 11 de dezembro de 2022

Celebração Religiosa em homenagem a Padre Simões

Data: 18 de dezembro de 2022 (domingo)

Horário: 17h00

Local: Igreja de Nossa Senhora do Pilar

Apresentação: Coral e Orquestra Escola de Música Padre Simões

Encontro Folia de Reis

Data: 07 de janeiro de 2023 (sábado)

Horário: 13h00

Local: Praça Tiradentes