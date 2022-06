Ouro Preto também terá Natal Luz no calendário festivo; veja como vai ser

Com o tema 'História e Magia', além da tradicional árvore de Natal, todo o casario histórico da cidade será iluminado (foto: Divulgação)

Com um calendário cultural que atrai turistas em diversas épocas do ano, Ouro Preto agora terá seu Natal Luz, o evento mais promissor para o comércio varejista do ano. Faltando seis meses para a data, a cidade histórica planeja movimentar toda a cadeia do turismo e entrar no mapa de eventos natalinos do Brasil, semelhante a Gramado (RS).

Foi pensando na possibilidade de ter um Natal Luz aos moldes mineiros que o idealizador e coordenador do Grupo Oliveira Costa, Eduardo Costa, articulou uma soma de esforços que foi possível por meio do projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal via Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura.

Costa explica que a escolha do tema “História e Magia” para a primeira edição do Natal Luz de Ouro Preto leva em conta a valorização e reconhecimento do patrimônio histórico que a cidade tem unindo à magia e ao encantamento das luzes de natal.

“O projeto de Ouro Preto foi inspirado no Natal Luz de Gramado, porém com as características de Minas Gerais e sobretudo de Ouro Preto. Vamos pegar todo o reconhecimento histórico que a cidade tem e trazer a magia do Natal para fazer esse encontro.”

Para isso, serão investidos mais de R$ 1,5 milhão para atender ao público com diversas programações gratuitas que vão acontecer entre 15 de novembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023.

"Nosso diferencial em comparação aos outros festivais natalinos é que será tudo de graça para os turistas, desde a entrada na vila do papai Noel, instalada na Casa de Gonzaga, até as apresentações de espetáculos no Teatro Municipal Casa da Ópera.”

Festejos natalinos

Em Ouro Preto, o Papai Noel vai chegar de trem e de jardineira (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)

Para que os festejos natalinos possam atender o fluxo de turistas, a secretária de Cultura e Turismo, Margareth Monteiro, destaca que Ouro Preto já tem um trade turístico organizado e os meios de hospedagem, bares, restaurantes, lojas e empresas de transporte estão aptos a receber o público, sendo que muitos deles serão usados na programação.

Um deles é o trem de passageiros da Vale, que liga as cidades históricas de Ouro Preto e Mariana e já tem como tradição receber as luzes natalinas. Neste ano, contará com uma programação cultural durante as viagens e presença garantida do Papai Noel. Outro meio de transporte que também receberá um incremento serão as jardineiras vintage, datadas de 1937, que vão percorrer os pontos turísticos da cidade museu a céu aberto.

A secretária destaca que entre as apresentações de grupos tradicionais locais, os visitantes e ouro-pretanos poderão ver as Pastorinhas do Padre Faria, a Folia de Reis dos distritos de Lavras Novas, Santo Antônio do Salto e de Santo Antônio do Leite. E para janeiro é aguardada a apresentação do Reinado, que rememora a ancestralidade de Chico Rei.

“O Nosso Natal Luz vem sendo pensando e sonhado há quatro anos é um projeto grandioso para uma cidade grandiosa. Ouro Preto está na segunda colocação do destino turístico mais procurado em Minas Gerais. Os grupos culturais estão fomentados e subsidiados para que possam fazer apresentações durante o período natalino, vamos iluminar uma cidade que já tem luz própria e fechar o ano de 2022 com chave de ouro.”

Mexe nos corações e no bolso

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a data mexe no coração de muita gente e as pessoas se tornam mais dispostas a viajar, gastar com presentes e lembrancinhas para os familiares e amigos.

O coordenador do Natal Luz conta que a economia da cidade vai girar entorno da cadeia produtiva que envolve o turismo e com isso, conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (ACEOP), da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais, prefeitura e governo do estado.

Para o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens em Minas Gerais, Peter Mangabeiras, a criação do Natal Luz de Ouro Preto tem possibilidades de ser ainda maior do que o de Gramado devido à localização da cidade na região sudeste do país.

“Já era tempo para uma cidade com o porte que Ouro Preto ter esse evento, precisávamos de um produto desse na prateleira e acredito que vai movimentar as operadoras de turismos, os hotéis, guias de turismo, restaurantes e as empresas de receptivo”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Felipe Guerra, diz que o Natal Luz é um evento muito importante para o calendário turístico de Ouro Preto e ajuda o estado a se posicionar no calendário turístico de dezembro e janeiro. Para o secretário, a falta de um evento de grande porte na cidade era uma falha no calendário turístico e que agora está sendo corrigida.

Guerra conta que o Natal Luz de Ouro Preto começou a ser gestado em uma reunião do Sebrae, em 2018, que reuniu vários empresários do setor do turismo e da cultura da cidade.

“Nessa reunião foi pedido que fosse incluído no calendário sazonal da cidade um evento de final de ano porque a cidade carecia do equilíbrio econômico nesse período. Agora teremos essa data que é uma das festas mais bonitas do ano e teremos o pilar da sustentabilidade turística na cidade sendo concluída”.