Com 78 anos, seu Aluízio sai às ruas de Lagoa Santa a cerca de 50 anos no dia 25 de dezembro para distribuir doces e brinquedos arrecadados às crianças carentes (foto: Divilgação/Vetor Norte) O Natal de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será sem o papai Noel mais antigo da cidade. Morreu na madrugada desta terça-feira (21/12), ao 78 anos, Aluízio de Alcântara, o bom velhinho que se vestia de papai Noel durante o período natalino há mais de 50 anos e no dia 25 de dezembro distribuía balas, sanduíches e presentes para as crianças da cidade. O idoso morreu em casa e deixa seis filhos. A causa da morte não foi divulgada.

A moradora de Lagoa Santa, Angela Souza, conta que quando os filhos eram pequenos ela não tinha condições financeira por muitos anos para dar o presente de Natal para eles e seu Aluízio alegrava e enchia a família de esperanças para dias melhores.

"Na década de 1990, ele era a brisa suave em meio às adversidades que vivíamos. Na vida da minha família ele foi a luz no Natal. Hoje meus filhos são formados, uma é engenheira e outra formada em administração", conta.

A moradora Jusiele Costa conta que, quando era criança, o papai Noel de Lagoa Santa passava em sua rua e jogava balas para as crianças. "Fez parte da infância de muitos, ele era esperado", relembra.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, em 2019, seu Aluízio conta que o sonho dele sempre foi ser papai Noel para poder fazer alguma coisa para as crianças mais carentes.



O fotógrafo Lenysson Cunha, autor do vídeo, acompanhava a boa ação de seu Aluízio e todos os anos fazia o registro de final de ano, com o depoimento do papai Noel. “Nesse ano, já estávamos todos preparados para gravar e tivemos essa triste notícia para a cidade”.

Depoimento em vida

Papai Noel de Lagoa Santa morre a poucos dias do Natal.



No vídeo de 2020, o idoso conta que estava triste porque não iria aos locais distribuir os brinquedos e tinha esperança de que no dia 25 de dezembro de 2021 poderia continuar com a sua missão.

"No dia 25 de dezembro é de costume fazer a festa para a criançada, repartir os presentes, dar o sanduíche e o refrigerante, mas agora a gente não pode aglomerar. Aí esse ano eu não posso sair e repartir e fazer a festa que é de costume. Se Deus quiser, no ano de 2021 já estamos todos vacinados e poderemos fazer a comemoração do Natal, do filho de deus, quem poderá nos livrar dessa pandemia"disse o papai Noel de Lagoa Santa.

“No dia 25 de dezembro é de costume fazer a festa para a criançada, repartir os presentes, dar o sanduíche e o refrigerante, mas agora a gente não pode aglomerar. Aí esse ano eu não posso sair e repartir e fazer a festa que é de costume. Se Deus quiser, no ano de 2021 já estamos todos vacinados e poderemos fazer a comemoração do Natal, do filho de deus, quem poderá nos livrar dessa pandemia”disse o papai Noel de Lagoa Santa.