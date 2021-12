Polícia prende homem que sequestrou ex-namorada e matou cachorro da PM

Yno foi levado de helicóptero ao hospital veterinário (foto: PMMG/Divulgação)

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) até um homem de 22 anos que era procurado desde a semana passada em Sarzedo, na Grande BH, suspeito de sequestrar a ex-namorada e matar um cachorro da PM durante a fuga. Ele foi preso no início da manhã desta terça-feira (21/12).





17:18 - 16/12/2021 Cão da PM é ferido com estaca durante perseguição a fugitivo “Logo pela manhã recebemos uma denúncia anônima no 190 de que ele estaria em um ponto de ônibus em Sarzedo. A viatura foi ao local, mas ele já tinha embarcado”, explica o tenente Marcelo Elias, do 48º Batalhão da Polícia Militar. O ônibus fazia uma linha que liga Brumadinho a Belo Horizonte. Eles fizeram um rastreamento e conseguiram interceptar o ônibus ainda em Sarzedo.





“(Ele) não teve nenhum tipo de reação. Disse que ia se encontrar com o advogado”, conta o militar. Ainda segundo ele, o homem foi reconhecido pela vítmia do sequestro e disse que foi o autor da agressão que terminou com a morte do cão policial Yno. “Ele achou um pedaço de pau perto dele, com cerca de um metro, e desferiu (um golpe com) o objeto no cachorro”, explica o tenente Marcelo Elias.





Após ser detido, o homem foi levado à Delegacia de Plantão de Betim. O terceiro envolvido foi identificado apenas pelo primeiro nome na semana passada, e ainda não teria sido localizado.





Relembre





O sequestro da jovem de 18 anos ocorreu no fim da tarde da última quarta-feira (15/12). A jovem contou aos policiais que morou com o suspeito durante três anos, mas terminou o relacionamento há pouco tempo porque ele passou a agredi-la fisicamente. No entanto, ele não aceitou e passou a fazer ameaças.





Naquela quarta-feira, ele passou o dia todo na casa da vítima e, quando ela saiu para trabalhar, acompanhada da mãe, ele foi atrás.





Tanto a vítima quanto a mãe contaram que, quando passavam pela Rua Rio Negro, no Bairro Jardim Planalto, ele perguntou à jovem: “Você não vai voltar mesmo pra mim?”, e ela respondeu que não.





Quase no mesmo momento, um Ford Ka com dois ocupantes parou na frente deles. Um homem desembarcou e arrastou a jovem para dentro do carro. A mãe tentou impedir, mas foi ameaçada com uma arma. O homem disse que a mataria se ela tentasse salvar a filha. O ex-namorado da jovem, então, entrou no carro e eles saíram em alta velocidade.





A PM foi acionada e começou uma perseguição por vários quilômetros, inclusive com troca de tiros. Em determinado momento, o carro bateu em uma árvore. A jovem foi retirada do veículo e disse que não havia mais ninguém lá. O ex-namorado dela havia fugido para uma mata.





A moça contou aos policiais que os dois homens que chegaram no carro haviam desembarcado em Ibirité e ex dela assumiu a direção. Durante a fuga, ele disse que ia atropelar a jovem, a ameaçou e agrediu com socos. Ele estava armado com uma pistola e a mandou se abaixar quando começou a atirar contra as viaturas.





O carro, de acordo com a PM, foi emprestado ao ex-companheiro da vítima por um amigo, que foi surpreendido com o caso de sequestro. Segundo ele, o suspeito disse que precisava do carro para buscar amigos que o ajudariam em uma mudança.

Ainda nesse dia, foi preso o homem que puxou a jovem para o carro e ameaçou a mãe dela. Ele foi flagrado ao procurar atendimento em um hospital de Ibirité com um dos pés machucados. Os outros dois homens seguiam foragidos.









Cão da PM morto





As buscas pelos criminosos continuaram no dia seguinte em Sarzedo. Segundo policiais militares, eles estavam no encalço de um deles quando o pastor-alemão Yno farejou algo e entrou na mata. Pouco tempo depois, os militares encontraram o animal ferido com uma estaca no pescoço





Imediatamente, o cão farejador foi levado, de helicóptero ao Hospital Veterinário da Faculdade Arnaldo, onde passou por cirurgia. Yno chegou a ter uma melhora no quadro, mas morreu na sexta-feira (17/12) por conta de um quadro de infecção





Yno era considerado um verdadeiro herói dentro da Ronda Ostensiva com Cães da Polícia Militar de Minas Gerais (Rocca), com participação em diversas missões.





O animal era especializado em busca e captura e sua função era localizar e, se necessário, imobilizar o autor. Com 6 anos, o cão estava no auge de sua atuação.





Além do luto junto à equipe da Rocca, já que Yno era tido como um policial militar, seus colegas destacam o trabalho envolvido para treinar um cachorro policial, tanto para o animal, quanto para seu adestrador.









Atuando sempre na linha de frente, o cão acaba sendo a proteção de todo o efetivo policial na perseguição de autores de crimes violentos, tendo poupado a vida de diversos militares e civis.





No Instagram oficial, a PMMG postou uma mensagem lamentando a morte do animal. “Hoje, um anjo de quatro patas que esteve entre nós voltou para seu lugar. Nosso fiel amigo Yno, cão de captura, não resistiu aos ferimentos ocasionados por um infrator. Obrigado por todos os serviços prestados à sociedade mineira Yno!”, diz o texto.





O cão será velado e cremado nessa quarta-feira (22/12) a partir das 11h no Bosque das Águas Claras, cemitério e crematório de pequenos animais que fica em São Sebastião das Águas Claras, o distrito de Macacos, em Nova Lima, na Grande BH.