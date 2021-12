Cão da PM é ferido com estaca durante perseguição a fugitivo

Animal passou por cirurgia no Hospital Veterinário da Faculdades Arnaldo (foto: Reprodução TV Alterosa)

Durante uma perseguição ao terceiro suspeito do sequestro de uma mulher, na manhã desta quinta-feira (16/12), em Sarzedo, na Grande BH, o cão Yno, da Rocca (Ronda Ostensiva com Cães da PMMG), foi ferido com uma estaca em seu pescoço.

Segundo policiais PM, eles estavam no encalço de um suspeito, quando o animal farejou alguma coisa e enveredou mata adentro. Pouco tempo depois, os policiais encontraram o animal ferido.

Os policiais suspeitam que ao cercar o suspeito, ele passou a mão na estaca e enterrou no pescoço do animal, fugindo em seguida.

Quando os policiais encontraram o animal, ele estava estável e respirando. Foi então levado, de helicóptero, para o Hospital Veterinário das Faculdades Arnaldo, onde passou por cirurgia e está fora de perigo.