Morre Yno, cão policial ferido ao tentar capturar sequestrador na Grande BH

(foto: Reprodução TV Alterosa)

O cão policial Yno, que se recuperava de um ataque sofrido durante as buscas por um sequestrador em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acabou morrendo na noite dessa sexta-feira (17).segundo integrante da Ronda Ostensiva com Cães da Polícia Militar de Minas Gerais (Rocca), o pastor alemão foi ferido na última quinta-feira (17) ao entrar em uma mata para capturar um suspeito pelo sequestro de uma mulher, sendo encontrado pelos militares com uma estaca no pescoço.O animal foi levado de helicóptero para o Hospital Veterinário da Faculdade Arnaldo, onde passou por cirurgia e chegou a ter uma melhora no quadro. Porém, o cão policial acabou morrendo devido a infecções.Yno era considerado um verdadeiro herói dentro da Rocca, com participação em diversas missões. Atuando sempre na linha de frente, o cão acaba sendo a proteção de todo o efetivo policial na perseguição de autores de crimes violentos, tendo poupado a vida de diversos militares e civis.O animal era especializado em busca e captura e sua função era localizar e, se necessário, imobilizar o autor. Com 6 anos, o cão estava no auge de sua atuação. Além do luto junto à equipe da Rocca, já que Yno era tido como um policial militar, seus colegas destacam o trabalho envolvido para treinar um cachorro policial, tanto para o animal, quanto para seu adestrador.