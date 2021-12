BH terá sábado nublado com possibilidade de pancadas no fim de semana

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Belo Horizonte amanheceu nublada e deverá permanecer assim ao longo de todo o fim de semana. Neste sábado (18/11), céu está com muitas nuvens e a previsão é de pancadas de chuva à tarde a qualquer momento. A mínima na capital é de 18 °C e máxima deve chegar a 25 °C, de acordo com o Clima Tempo, e a umidade relativa mínima em torno de 75% à tarde.





"Teremos Sol entre nuvens, hoje e amanhã. Pode chover à tarde em BH. amanhã", afirma Ruibran. Também com previsão de preciptações, a qualquer momento, no Leste, Norte e Nordeste do Estado.

No entanto, apesar de já 12 dias de chuva no mês, o volume em dezembro ainda está abaixo da média histórica na Região Metropolitana de Belo Horizontee. O volume até o momento está em 60% e 70% em relação à media, 358,9 milímetros. BH acumula em dezembro 241,1 mm 67% da média histórica.

Ruibran também lembra que há previsão de chuvas fortes nos dias 24 e 25 de dezembro. Alerta para chuvas fortes no Norte e Nordeste de Minas com risco de inundações como ocorreram nos últimos dias.