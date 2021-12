Variante ômicron da COVID-19 é identificada no Sul de Minas

Extrema é a primeira cidade no sul de Minas a confirmar presença da variante (foto: ExtremaTur/Reprodução)

A Prefeitura de Extrema, no sul de Minas, confirmou na noite de segunda-feira (20/12) que a variante ômicron do vírus causador da COVID-19 foi identificada na cidade. Até o momento, a Secretaria de Saúde não confirmou quantos casos testaram positivo para a ômicron. Extrema é a primeira cidade da região a confirma a presença da nova variante.

Segundo a nota da prefeitura, as amostras de casos positivos e suspeitos estavam em análise desde a semana passada. A Secretaria de Saúde da cidade ressaltou que a contaminação é comunitária e que, por isso, todos os cuidados devem ser redobrados.

De acordo com a prefeitura, Extrema também apresentou um aumento em casos de Influenza. Houve aumento nos atendimentos de síndromes gripais nas unidades hospitalares da cidade, porém não houve aumento no número de internações.

A Secretaria de Saúde também informou que o Hospital de Campanha Dr. Roberto de Cunto continua em atendimento para pacientes com COVID-19, contando com 10 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria, tendo total capacidade para atendê-los.

No início da semana, o governo estadual adotou a redução no intervalo de tempo para a aplicação da terceira dose, caindo de cinco para quatro meses. Segundo o Secretário Estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, a mudança foi adotada para tentar frear os avanços da variante em Minas.



"A ômicron tem a eficacia diminuida com duas doses apenas. A terceira dose é muito importante para que quando a variante for transmitida de forma comunitária a população já esteja imunizada", afirmou Baccheretti.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira