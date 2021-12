Verão começa nesta terça (21/12) e lança Minas na fervura

Visitantes aproveitam vista de Belo Horizonte no último dia da primavera: temperaturas mais amenas darão lugar a muito calor, preveem meteorologistas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





O verão começa hoje, às 12h59 (horário de Brasília), e é bom já ir ligando o ventilador, consertando o ar-condicionado e separando as roupas mais leves. Segundo os meteorologistas, a nova estação promete ser “muito quente” em todo o estado, chegando a 40 graus nas regiões Norte e Triângulo e vales do Mucuri e Jequitinhonha.









Outro fator do cenário com verão escaldante, acrescenta Ruibran, está no fenômeno La Niña, que se encontra em ação e significa o esfriamento das águas do Oceano Pacífico nas costas do Equador e Peru. Então, é tempo quente, seco e com baixa umidade do ar nas Gerais.





Sem chuva





As chuvas que vieram dar uma refrescada nas últimas semanas na capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte, acompanhadas até de um ventinho no domingo e ontem, também vão sair de circulação. “A previsão é de muito pouca chuva no verão, algo em torno de 30% a 40% da média história. Felizmente, os reservatórios estão numa situação melhor”, lembra Ruibran.





Para quem não suporta muito calor e, principalmente, a falta de água vindo do céu, o meteorologista informa que as chuvas abundantes só chegam de novo em março. No atual período, poderão ocorrer as chamadas pancadas de verão, na Região Central e Zona da Mata. BH segue nessa direção, mas vale destacar que a umidade relativa do ar ficará muito baixa.





“Está ocorrendo uma alternância. Tivermos fortes chuvas em janeiro de 2020, depois fevereiro de 2021 foi bem chuvoso. Já este verão será bem quente”, afirmou Ruibran. Ótimo, portanto, para curtir as cachoeiras de Minas, ficar ao ar livre, beber bastante líquido e, se possível, aproveitar as férias no litoral.





Natal





Para quem vai viajar ao Sul da Bahia a fim de passar o Natal, toda atenção. A previsão dos meteorologistas é de chuvas para a região, que sofreu há dias os efeitos de fortes temporais. Em Belo Horizonte, o Natal também será chuvoso, assim como as regiões Norte, Nordeste e Leste do estado. Já o réveillon deverá ser sem chuvas.