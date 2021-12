Verão em Minas deve ser quente e com tempestades no fim do dia

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O verão começa oficialmente na terça-feira (21/12) e a previsão é de altas temperaturas e tempestades até o final da estação, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (20/12) há possibilidade de chuvas nas regiões metropolitana de BH, Sul de Minas, Triângulo, Zona da Mata, Oeste e Leste do estado.

Já no Norte, Noroeste e Jequitinhonha, o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo disse que é mais provavél ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde.

Na madrugada de hoje, a menor temperatura de BH foi 15°C. A máxima não deve passar dos 27°C.

A menor temperatura registrada em Minas foi em Maria Da Fé, no Sul do estado, 10,3°C. Já a maior deve ocorrer no Triângulo Mineiro com 34°C.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais