BH pode ter chuva de granizo até o início da noite deste sábado (18)

Granizo pode complicar a vida dos belo-horizontinos neste sábado (18) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, neste sábado (18/12), alerta sobre a possibilidade de chuvas de granizo na capital mineira. O estado de atenção vale até as 19h. Há possibilidade de tempestade de moderada a forte.As recomendações são permanecer em local seguro e evitar espaços abertos, como campos de futebol, quadras e estacionamentos. Topo de prédios, alto de morros e torres de energia elétrica são altamente desaconselháveis, bem como se abrigar ou parar o carro sob árvores isoladas.Os belo-horizontinos podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. É necessário enviar mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram (defesacivilbh).