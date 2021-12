Acidente mata três pessoas na BR-381, em Sabará

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 15h20 para socorrer as vítimas. O local do acidente foi o Km 434, próximo ao trevo de Ravena. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão, mas imagens mostram que o veículo menor bateu de frente na carreta e o caminhão-baú saiu da pista.Todas as vítimas estavam na caminhonete. Os mortos ainda não foram identificados.De acordo com os bombeiros, morreram no local o motorista, uma passageira que estava no banco da frente e outra mulher que estava no meio do banco de trás e acabou arremessada para frente. Eles estavam presos às ferragens.