Cerca de 50 veículos ficam presos na Serra de Piquete após barranco ceder

Veículos ficam presos após queda de barreira na Serra de Piquete (foto: Redes Sociais) Trechos da Serra de Piquete, no Sul Minas, seguem interditados após uma queda de barreira pelos locais. Cerca de 50 motoristas ficaram presos na BR-459, no município de Delfim Moreira, depois que a rodovia foi tomada por terra na madrugada deste sábaado (18/12). A chuva forte atingiu a região no fim da tarde dessa sexta-feira (17/12).

De acordo com a Prefeitura de Delfim Moreira, máquinas estão operando na BR-459 para retirar a terra que invadiu a pista na madrugada deste sábado. Cerca de 50 veículos ficaram presos entre as barreiras. “Há vários pontos na via interditados, ainda sem previsão de liberação”, afirma.

Motoristas que precisam passar pelo local para ter acesso à Rodovia Dutra, sentido São Paulo ou que querem retornar para o Sul de Minas vão ter que fazer outra rota. "Um caminho passsa por São Lourenço, Passa Quatro e Cruzeiro e tem também o que passa por Piranguinho, Brasópolis e Paraisópolis, que cai em São José dos Campos. Então seriam esses dois intinerários", explica Adilson José Souza Silva, Comandante da Guarda Municpal.

Uma chuva forte atingiu a região no fim da tarde dessa sexta-feira (17/12). Vídeos de motoristas se arriscando em rodovia alagada em Itajubá foram compartilhados nas redes sociais. A força da água arrastou galhos e troncos de árvores para o meio da pista.

Trecho da BR-459 segue sem previsão para liberar (foto: Redes Sociais)

Em outro vídeo, um motorista fez um alerta mostrando a queda de barreira na Serra de Piquete. No momento em que a imagem foi gravada, a metade da pista estava tomada pela lama.

Alguns bairros de Itajubá também foram atingidos pela chuva, como Nossa Senhora de Fátima, Varginha, Cantina e Anhumas. Segundo Lucas Cezar Pereira, coordenador da Defesa Civil municipal, foram registrados 50 milímetros de chuva na cidade nessa sexta-feira.