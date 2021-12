BH tem possibilidades de pancadas de chuva no período da tarde

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA PRESS)



Quem for aproveitar o domingo fora de casa é bom levar guarda-chuva, uma vez que podem ocorrer precipitações a qualquer momento do dia. Belo Horizonte amanheceu, neste domingo (19/12), com céu encoberto por nuvens com possibilidade de chuvas isoladas.

Em dezembro, que é considerado mês chuvoso, já foram 12 dias de precipitações em 19 transcorridos. Por enquanto, o volume de chuva está abaixo da média histórica para o período na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 358,9 milímetros.

Os belo-horizontinos podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. É necessário enviar mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram (defesacivilbh).





