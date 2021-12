Casos de síndrome gripal preocupam secretária de saúde de Valadares

A Policlínica Central de Valadares continua atendendo as pessoas que desejam se vacinar (foto: Tim Filho) Os casos de síndrome gripal em Governador Valadares, interior de Minas, têm aumentado nos últimos dias, o que acendeu o alerta na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), levando a secretária Caroline Sangali a divulgar nas redes sociais um pedido para que as pessoas com esses sintomas procurem as unidades de saúde.

Segundo a secretária, os sintomas são os mesmos da COVID-19, mas para a pessoa saber se está apenas com uma gripe, é preciso se submeter ao teste, que pode ser feito na unidade de saúde mais próxima de sua casa.

Caroline Sangali também alertou as pessoas sobre a importância de se vacinar. “Quem não se vacinou ou está no prazo de tomar a terceira dose, favor procurar os postos de saúde indicados pela nossa comunicação”, disse.

No material de divulgação da SMS distribuído nesta segunda-feira (20/12), o destaque foi para o aviso de que, a partir desta terça-feira (21/12), o intervalo para a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 foi alterado para 4 meses após a aplicação da segunda dose.

Em Governador Valadares, a pessoa que já completou esse intervalo deve procurar uma das unidades de saúde para a aplicação do imunizante, a partir desta terça-feira.

A SMS orienta que a pessoa deve levar documento de identificação com foto e o cartão de vacina, que comprove as doses anteriores. A terceira dose já está sendo aplicada em pessoas com idade acima de 18 anos e que tomaram a segunda dose há 4 meses ou mais. A segunda dose da Coronavac será aplicada exclusivamente na Sala 28 da Policlínica Central.