Mulher se casa com boneco e passa lua de mel em motel

Meirivone planejou o casamento como um roteiro para chamar a atenção de emissoras de TV e rádio para seu maior sonho: conquistar sua casa própria (foto: Facebook/Reprodução) Um casamento “tradicional” tem padrinhos, festa, juiz de paz e “dia da noiva”. E um casório nada convencional no último sábado (18/12) teve de tudo isso. É que uma mulher se casou com um boneco de pano em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, no interior de Minas Gerais, e fez questão de dizer o “sim” em uma cerimônia clássica e daquelas de filme.

E, com as dificuldades financeiras, ela declarou ter recebido ajuda de patrocinadores para custear os gastos. O casamento teatral, inclusive, foi transmitido por uma emissora de rádio local. “Eu tenho um sonho de ter minha casa própria e decidi fazer uma encenação como se fosse um casamento de verdade. Como todos sabem, trabalho diariamente e crio meus dois filhos sozinha."

“Muitas vezes, o que ganho no mês não dá pra pagar todas as contas. Na festa, tive alguns patrocinadores que me ajudaram na organização para que tudo saísse como se fosse um casamento de verdade. A intenção é que os vídeos caiam nas redes sociais e cheguem nas mãos das grandes TVs e, quem sabe, eles achem interessante e me convidem pra me dar a minha tão sonhada casa própria. Pagar aluguel não é fácil.”

Confira a postagem de Meirivone na íntegra:

O boneco foi apelidado por Meirivone de Marcelo e foi criado pela própria “noiva” para ser seu companheiro em suas transmissões ao vivo de forró durante a pandemia de COVID-19. Além do "casamento", Meirivone planejou também uma lua de mel com o boneco em um motel como parte do plano.