MPF e MP recomendam suspensão de show de Dilsinho em Ouro Preto

Dilsinho foi uma das atrações no aniversário de 312 anos de Ouro Preto, e, durante o show, prometeu que voltaria à cidade histórica (foto: Reprodução/ane Souz) Um dos principais pontos turístico de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, foi considerado pelo Ministério Público Federal(MPF) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) inadequado para a realização da gravação do DVD do cantor Dilsinho, marcado para o próximo domingo (10/9). De acordo com a recomendação, a divulgação do show na Praça Tiradentes deve ser suspensa até que os organizadores e a prefeitura obtenham as autorizações necessárias.

Na ação, o MP apresentou como exemplo incêndios anteriores como o ocorrido em 2003 que destuiu o hotel Pilão. Os órgãos consideram que as edificações entorno da Praça Tiradentes são antigas, construidas com materiais inflamáveis e fiações elétricas precárias.

O show começou a ser divulgado nas páginas da prefeitura no mês de agosto após o cantor se apresentar na cidade. Dilsinho foi uma das atrações no aniversário de 312 anos de Ouro Preto, e, durante o show, o artista que é reconhecido pela mistura de ritmos e parcerias com diferentes gêneros musicais prometeu que voltaria à cidade histórica com intuito de gravar um DVD.

Desde aquele momento, a prefeitura e a equipe do cantor seguiram em contato, costurando a realização do evento. O projeto foi aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo foi encaminhado para aprovação do Iphan.

De acordo com a notificação dos órgãos fiscalizadores, a prefeitura deverá desenvolver projeto para criação de espaço adequado para realização de eventos culturais no município.

A reportagem do Estado de Minas procurou a prefeitura para saber como estão as autorizações do Iphan e sobre a realização do Plano de Riscos de Incêndio, mas ainda não obteve resposta.

As empresas envolvidas na ação GHMusic, Sony Music e empresários do cantor ainda não se manifestaram.