Distrito de Ouro Preto faz festa de congado e fortalece tradição

Dia de festa no histórico distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. Na manhã deste domingo (3/09), a comunidade reuniu 15 guardas de congado, marujada e moçambique para a celebração em louvor a Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, revivendo uma tradição que ocorre desde a década de 1950.

Com seus sons ritmados, os grupos saíram em cortejo pelas ruas de Miguel Burnier em direção à Capela do Sagrado Coração de Jesus, onde houve missa. À frente, estava o capitão Antônio Xisto, de 88 anos, o mais velho de Ouro Preto.“Está uma maravilha, não está?", perguntou Antônio Xisto, com alegria. Ele disse que “enquanto vida tiver”, vai fazer a festa, conforme prometeu a “Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia”, durante um período em que esteve hospitalizado, após sofrer um acidente na ferrovia.