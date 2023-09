Festival de cozinha mineira movimenta Palácio da Liberdade

687

Governador Zema com a namorada, Christiana Teixeira, visita o Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea, que movimenta o Circuito Liberdade (foto: Renata Garbocci/Divulgação)

Marca Minas

Governador Romeu Zema (Novo) disse ser um prazer participar do festival ao lado secretário Leônidas Oliveira (Independente) (foto: Renata Garbocci/Divulgação)

Nova cozinha mineira

Almoços e jantares beneficentes

Não é segredo para o brasileiro que a comida mineira é uma das mais gostosas, apreciadas e conhecidas do país. Mas o governo de Minas Gerais quer muito mais, quer transformá-la em uma marca do mais alto prestígio e reconhecimento.Grande passo é o Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea - Caipiblue, iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Fundação Clóvis Salgado , que movimenta o Circuito Liberdade com programação extensa com simpósio, exposição de produtos mineiros, drink show, pratos diversos, almoços e jantares beneficentes, além de atrações culturais até o domingo (03/09).Neste sábado (02/09), o governador Romeu Zema (Novo) visitou o evento, ao lado do secretário de cultura e turismo Leônidas Oliveira (Independente), e destacou a importância do festival: "Temos no estado uma cozinha riquíssima. Precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo essa tradição única que caracteriza muito bem o mineiro."Para Zema, além de todas as atrações turísticas, cidades históricas, estâncias hidrominerais, montanhas e cachoeiras, "nós temos essa cozinha totalmente diferenciada que, no meu entender, nunca recebeu a devida divulgação. Em qualquer estado do Brasil você vê lá 'cozinha mineira' com destaque. Que me desculpem os outros estados, a comida paulista e carioca. Com esse festival queremos tornar isso mais marcante e singular. Isso atrai turistas", destacou o chefe do executivo estadual.O governador destacou ainda que o desejo é criar uma "marca Minas, mostrar o que temos e atrair turistas com nossas características marcantes".Veja o que mais o governador falou no vídeo abaixo.Leônidas Oliveira enfatizou que "a essência de Minas Gerais está no bem acolher e nas cozinhas tradicionais, clássicas ou contemporâneas, do fenômenos de Tiradentes aos botecos e bares de Belo Horizonte, uma cozinha criativa, inventiva, que pega o tradicional e transforma que no chamamos de 'nova cozinha mineira'.Nesta primeira edição do festival, o evento homenageia Curaçao, ilha caribenha que desde a inauguração do voo direto BH-Curaçao, em junho deste ano, pela Azul Linhas Aéreas, tem intensificado as relações com Minas Gerais. A síntese desse intercâmbio cultural, turístico e gastronômico é o drinque Caipiblue, que mistura a cachaça mineira e o licor de laranja, o curaçao blue, típico de Curaçao.Dessa parceria, o secretário revelou que em 2024 já recebeu o convite para promover, no país caribenho, o Festival da Comida do Caribe e Mineira, com a mistura especial entre a caipirinha e o caipiblue, bebida que, além de homenagear esse encontro, também lança luz para a contemporaneidade da cozinha mineira, que dialoga com diversas vertentes, mantendo a inspiração em suas tradições, que vêm sendo atualizadas.

Para não perder nada, o horário de funcionamento do festival neste sábado e domingo será das 11h às 22h. Nos jardins do Palácio da Liberdade. estão estações que representam a vertente contemporânea, com a produção de vinhos mineiros, cafés, sorvetes e pratos. A cozinha clássica mineira está contemplada com uma seleção especial de produtos regionais. Felipe Rameh é quem assina a curadoria da parte gastronômica do festival.

No Salão de Banquetes do Palácio da Liberdade, serão quatro refeições especiais, sendo dois almoços e dois jantares, assinados pelos chefs Caio Soter e Felipe Rameh. A iniciativa é do Serviço Social Autônomo (Servas), que doará a renda adquirida a partir da venda dos ingressos para quatro hospitais filantrópicos de Belo Horizonte: Santa Casa BH, Hospital da Baleia, Mário Penna e São Francisco.



Os banquetes incluem um receptivo com entradas e uma visita guiada pelo Palácio da Liberdade até o momento de apreciar o menu completo, que será contextualizado com alguns destaques da história de Minas Gerais. Em razão desses eventos, nesses dias, não haverá visitação aberta ao público do Palácio da Liberdade.

Atrações culturais

Haverá ainda apresentação dos DJs Cubanito, Sandra Leão e Palomita nos jardins do Palácio da Liberdade. O público presente também poderá curtir drink shows que serão promovidos pelo mixologista Vitor Puiati. Destaque para a combinação de licor de curaçao blue com jenipapo e outra que equilibra as notas do mesmo licor com os sabores e os aromas do café.

Intervenções artísticas e culturais dos grupos Calcinha de Palhaço e Circo do Sufoco que trabalham a linguagem da palhaçaria são outras atrações que vão temperar a programação cultural.

Para todas as idades

Há também uma área kids na quadra do Palácio da Liberdade. No sábado (02/09) e no domingo (03/09) funcionará das 11h às 22h.