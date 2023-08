Professores da rede estadual fazem paralisação contra proposta de Zema

432

O sindicato não informou o número de servidores que aderiram ao movimento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Professores da rede estadual de ensino de Minas Gerais estão com as atividades paralisadas nesta terça-feira (29/8). Por volta das 14h, representantes da catergoria realizaram um ato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).









Estado de Minas apurou, junto ao SindUTE-MG, que eram esperadas para a manifestação cerca de 20 entidades que representam vários setores do funcionalismo público em Minas Gerais. Leia também: BH: professores da rede particular vão parar atividades na próxima semana A reportagem doapurou, junto ao SindUTE-MG, que eram esperadas para a manifestação cerca de 20 entidades que representam vários setores do funcionalismo público em Minas Gerais.

Não foi divulgado pelo grupo que representa os professores da rede estadual o número de servidores que aderiram à paralisação. A reportagem também entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), que afirmou, por meio de nota, que o governo do estado "mantém diálogo aberto com todas as categorias, levando em conta as necessidades dos servidores e o importante trabalho prestado por eles".



O informe ainda destaca que a SEE-MG "está acompanhando a adesão das escolas e servidores da rede estadual" e que administrativo estadual segue empenhado em trazer melhorias aos servidores, mesmo diante de um cenário adverso em termos financeiros. Por fim, o comunicado reitera que "mantém abertos os canais de diálogo com os servidores e seus representantes".