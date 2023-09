Suspeito de ser o maior receptador do Aglomerado da Serra é preso em BH

432

Vítima que teve o notebook furtado rastreou o aparelho e entregou a localização para a Polícia Militar (foto: Renato Rios Neto/TV Alterosa)

Um homem, de 41 anos, foi preso suspeito de receptação, na noite dessa segunda-feira (4/9), no bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o homem é conhecido no meio policial por ser o maior receptador do Aglomerado da Serra.

Segundo o boletim de ocorrência, uma vítima, que teve o carro arrombado e o notebook roubado há dias, passou para os militares a localização do aparelho. Na noite de ontem, a localização indicou que o notebook estava em uma casa do bairro Paraíso.

Os policiais foram até o endereço indicado e tiveram acesso à residência autorizada pelo proprietário, que explicou ter duas famílias como inquilinas em casas na parte de trás do lote.

Na casa do suspeito, a polícia localizou, além do notebook furtado, outros seis computadores, além de tablets, fones de ouvido, fontes para carregados, celulares, relógios e estetoscópios.

O homem ainda é suspeito de recrutar e treinar outras pessoas para cometerem furtos na região Centro-Sul de BH. Ele tem passagens por receptação e tráfico de drogas.

O suspeito foi conduzido para prestar depoimento em uma Delegacia de Polícia Civil.