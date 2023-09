Vereadora é a 5ª parlamentar de MG a receber ameaça de 'estupro corretivo'

Homem que armazenava fotos e vídeos do sobrinho é preso por pedofilia em MG

Ela relatou o ocorrido nas redes sociais. A parlamentar, que foi a primeira vereadora lésbica eleita em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, enfatiza que segue na luta contra a intolerância.

"Recebi uma ameaça de 'estupro corretivo' por email, o remetente descreveu agressões que eu deveria sofrer e afirmou que tinha meu endereço", denunciou no Instagram.

A mensagem, enviada com o título “O estupro cura lésbicas e eu posso provar” foi enviada pelo remetente identiciado como Doutor Astolfo Bozzônio Rodriguez e que diz ser doutor em Psicologia Social pela Universidade de Harvard.

No conteúdo, ele relata sobre uma suposta terapia de “Estupro Corretivo” para “curar o lesbianismo” e que “não se trata de violência”.

"A intolerância e o ódio não vão me fazer parar de trabalhar. Vou levar a denúncia até a Polícia para investigação!", ressaltou a vereadora nas redes sociais.

Em nota, Amanda Gondim reforçou que seguirá com suas funções na Câmara Municipal de Uberlândia, mas que uma denúncia será formalizada.

“Essas ameaças são absurdas e cruéis. Essa é uma tentativa de frear um dos mandatos mais atuantes da Câmara Municipal. No entanto, quero destacar que tenho um projeto para Uberlândia, um projeto inclusivo que abrange todas as pessoas à margem da sociedade, que se dedica à melhoria do transporte público, da saúde, da educação e da acessibilidade. A intolerância e o ódio não nos deterão, eles apenas fortalecem minha determinação em garantir uma cidade mais justa e igualitária“, diz o texto.