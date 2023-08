Mais uma parlamentar mineira é ameaçada de estupro e morte; já são 4 casos

440





O teor é semelhante às ameaças recebidas pelas vereadoras de Belo Horizonte Cida Falabella e Iza Lourença e pela deputada estadual Bella Gonçalves, ambas do PSOL, em seus e-mails institucionais, na semana passada. As vereadoras prestaram depoimento nesta quinta-feira (24/8), na Polícia Civil.



Em um dos trechos da mensagem, o autor diz que tomou conhecimento da aprovação, nesta semana, do projeto que institui a “Semana da Maternidade Atípica” e que essa proposta promove “a degeneração e a irresponsabilidade feminina na sociedade”.





Autor da ameaça alega ter conhecimento de endereços e dados pessoais da vereadora e parentes (foto: William Dias/ALMG)



Lohanna disse que as ameaças são uma tentativa de intimidar a atuação da deputada no Legislativo, que tem sido pautada pela defesa de pautas progressistas, relacionadas a direitos humanos e direitos das mulheres e minorias.

“A gente sabe que é uma tentativa de calar as nossas vozes, porque o nosso trabalho está aqui para colocar as mulheres no espaço de poder, as minorias nos espaços de poder e fazer discussões tão importantes para Minas Gerais, as cidades e todo o Brasil”, afirmou a parlamentar do PV.

A deputada disse que decidiu tornar pública a ameaça para mostrar para a população o que as mulheres que têm vida pública enfrentam cotidianamente. “Qualquer tentativa desse tipo irá para lata do lixo ou, quem sabe, para um camburão da Polícia. Não vão me intimidar. Não vão parar meu trabalho”, disse Lohanna.





O crime já está sendo investigado pela Polícia Civil, que não quis dar informações sobre o procedimento, alegando que mais informações somente após o fim da operação.





Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite (MDB), disse que todas as forças de segurança, internas e externas, foram acionadas. "Ameaças praticadas por criminosos covardes jamais intimidarão o parlamento mineiro", afirmou ele.





O deputado expressou a solidariedade e total apoio à deputada, “que exerce fundamental atuação na ALMG”.