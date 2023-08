Filha de vereadora de BH é ameaçada em novas mensagens

Iza Lourença recebeu novas ameaças de morte por e-mail (foto: Karoline Barreto/CMBH)

A vereadora de Belo Horizonte Iza Lourença (PSOL) voltou a receber mensagens com ameaças. Desta vez, as intimidações incluem agressões contra sua filha de três anos. De acordo com a parlamentar, foram quatro novas apenas na última sexta-feira (18/8), em seu e-mail institucional e pessoal.