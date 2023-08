Presidente da ALMG sobre ameaças à deputada: 'Medidas estão sendo tomadas'

440

Deputada estadual Bella Gonçalves recebeu ameaçadas de morte e 'estupro corretivo' (foto: Elizabete Guimarães/ALMG) O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado Tadeu Martins Leite (MDB), Tadeuzinho, prestou solidariedade à deputada Bella Gonçalves (Psol), que foi ameaçada de morte e 'estupro corretivo', e afirmou que medidas estão sendo tomadas para providenciar a segurança da parlamentar.









Em suas redes sociais, Tadeuzinho comentou o caso e lamentou as "ameaças covardes".





"Manifesto, em nome da @assembleiamg, solidariedade e apoio à deputada @bellagoncalvs, vítima de ameaças covardes. Todas as medidas para garantir a segurança da deputada estão sendo tomadas. Ataques anônimos contra uma representante legítima da população jamais serão tolerados", escreveu.

Ameaças





Em uma das mensagens que Bella recebeu, pediram para que ela renunciasse do cargo e saísse do estado. "Seremos breves: você é lésbica e por isso sua presença na Câmara de Vereadores de nossa Belo Horizonte capital das Minas Gerais não será mais tolerada". Outro e-mail foi enviado na última segunda-feira (14/8) ameaçando violência sexual contra a deputada como forma de "cura lésbica".





Na mensagem enviada no início do mês também foram citadas a vereadora de Belo Horizonte Cida Falabella (Psol) e as deputadas federais Dandara Tonanzin (PT-MG) e Duda Salabert (PDT-MG). Já a segunda também foi enviada à Falabella e à vereadora Iza Lourença (Psol).

Bella Gonçalves afirmou que vai seguir com suas funções na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





"Não existe qualquer possibilidade de recuo da nossa parte diante dessas ameaças, que atentam não só contra mim, mas contra a democracia e o direito à diversidade, a existir, a viver. Nosso mandato vai seguir sendo um dos mais combativos da Assembleia de Minas, levantando nossas bandeiras com orgulho e muita determinação de luta", afirmou por meio de nota.