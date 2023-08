Flavio Dino participa de entrega de viaturas em BH na segunda-feira

440

Ministro participa de lançamento de programas de segurança pública em BH (foto: EVARISTO SA / AFP) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), estará em Belo Horizonte na próxima segunda-feira (21/8). Ele participa de cerimônia de entrega de viaturas e equipamentos para as forças de segurança do estado no Aeroporto da Pampulha.





De acordo com o ministério, a cerimônia marcará o lançamento do Plano de Ação na Segurança (PAS) e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci 2. A reportagem questionou o governo do estado sobre a presença do governador Romeu Zema (Novo) no evento, mas não houve confirmação.