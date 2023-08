BH: vereadoras do Psol são ameaçadas via e-mail

440

Iza Lourença e Cida Falabella durante reunião de CPI nesta quinta-feira (foto: Cláudio rabelo/CMBH)

As vereadoras de Belo Horizonte Cida Falabella (Psol) e Iza Lourença (Psol) foram ameaçadas nesta quinta-feira (17/8), por e-mail, "de forma direta e com conteúdos ofensivos". Um boletim está sendo registrado na delegacia de Crimes Virtuais.

"Hoje é um daqueles dias que daqui a pouco eu vou poder pedir música no Fantástico de sofrer violência política. Já tive ameaça e já tive vereador achando que pode me impedir de falar durante uma reunião aqui na Câmara", disse Iza, em um vídeo publicado na sua página no Instagram.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal (CMBH), o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), tal ato merece repúdio completo da instituição e medidas concretas. "No Brasil, o assassinato de parlamentares, sobretudo municipais, tornou-se recorrente. E isso é inaceitável", disse.

O procurador-geral da CMBH, Marcos Castro, foi designado pela Presidência da Casa para dar suporte no registro da ocorrência e acompanhar o caso.

"As vereadoras irão na delegacia de Crimes Virtuais fazer um boletim de ocorrência, acompanhadas pelo procurador da Câmara e pela Guarda Municipal. As ameaças são grave, e precisam ser investigadas", disse a assessoria de Cida à reportagem.

"No passado, as ex-vereadoras Áurea Carolina, Duda Salabert e Nely Aquino sofreram ameaças e todos os parlamentares se solidarizaram diante de tal absurdo. É o caso hoje. É lamentável que para além de todas as dificuldades ao escolher a vida pública, ainda exista esse tipo de gente nojenta e repugnante capaz de desrespeitar de forma tão brutal a democracia e representantes eleitos do povo", declarou Azevedo.