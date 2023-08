Sob ameaça de 'banho de sangue' Câmara de BH restringe acesso de visitantes

Após denúncias de ameaças a vereadores, a Câmara Municipal de Belo Horizonte restringiu o acesso de pessoas aos plenários. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (21/8) durante reunião do Colégio de Líderes da casa. Entre as intimidações, está um e-mail recebido por parlamentares ameaçando um “banho de sangue” na sede do Poder Legislativo.

Com o fortalecimento das medidas de segurança, as reuniões ordinárias e extraordinárias de comissões especiais, comissões permanentes, comissões parlamentares de inquérito, além das sessões ordinárias e extraordinárias, ficarão restritas apenas a parlamentares e servidores essenciais às atividades. As sessões contarão, ainda, com “aparato especial de segurança”.









De acordo com a presidência da Câmara, um ofício foi enviado à prefeitura de Belo Horizonte requisitando a presença mais ostensiva da Guarda Municipal no entorno do parlamento e em visitas técnicas de vereadores.