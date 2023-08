Homem ameaça cometer massacre em ONG LGBTQIA+ de Belo Horizonte

O Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos/MG), organização não-governamental (ONG) atua na defesa dos direitos da população LGBTQIA+, recebeu uma ameaça de morte em seu e-mail institucional na última segunda-feira (21). Em um trecho, o suspeito diz que irá para Belo Horizonte com uma ‘espingarda calibre 12 e dar um tiro certeiro na cabeça de cada um’.

No e-mail, que foi enviado às 23h30, o remetente ameaça diretamente a diretoria e o presidente da instituição:

“Esse será meu ato sanctvm para mostrar a todos que ainda existem homens após a posse do Lula, eu vou cometer um atentado, um massacre, na sede da Cellos/MG , em Belo Horizonte, estejam avisados! Eu sou um homem que não tem nada a perder, perdi meu emprego, minha mulher e tive de sair da gloriosa Santa Catarina para esse lugar cheio de pretos e viados”, diz o suspeito em sua mensagem.

‘Ato sanctvm’ — sendo comumente escrito como ‘Actvm Sanctvm’ ou ‘Actum Sanctum’ — é um termo em latim que significa ‘ato santo’ tendo sido utilizado em fóruns da dark net e deep web para caracterizar atendados.

Maicon Chaves, presidente do Cellos/MG, afirma que a organização já sofreu outras ameaças, mas, nenhuma teve o mesmo nível de gravidade.

“Várias medidas de segurança já foram tomadas. Já estamos em diálogo com os equipamentos de segurança pública, tanto do município quanto do estado e federal. O Ministério dos Direitos Humanos está também envolvido, nos ajudando em alguns procedimentos. O Ministério Público também foi informado sobre o caso”, diz Maicon.