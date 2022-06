Caso Klara Castanho abre questionamento sobre ética jornalística

A atriz teve gravidez exposta sem consentimento, mesmo pedindo para jornalistas não divulgarem a informação por ter sido abusada sexualmente (foto: Reprodução) As redes sociais foram dominadas com o nome da atriz ‘Klara Castanho', nesse fim de semana. Apesar da a artista estrelar uma das maiores produções nacionais deste ano, ao lado de Reynaldo Gianecchini, sua vida pessoal se tornou alvo de discussão.

Na quinta-feira (23/06), a apresentadora Antônia Fontenelle contou que conhecia uma atriz mirim de 21 anos que deu o filho para adoção. A fala remeteu a uma postagem do jornalista Matheus Baldi, em 24 de maio, que fazia um trocadilho com a identidade de Klara e confirmava o caso. O post de Baldi foi apagado, mas a história continuou na mídia.





No sábado (25/06), o colunista Léo Dias, do site de notícias Metrópolis, publicou uma reportagem detalhando a gravidez de Klara. Na noite do mesmo dia, a atriz publicou uma carta aberta contando que sofreu abuso sexual, engravidou e, por não ter condições físicas e psicológicas de cuidar do bebê, decidiu dá-lo para adoção.

Ela revelou também que foi procurada pela equipe de Léo Dias com todas as informações do que estava vivendo. Uma enfermeira vazou à imprensa a notícia do nascimento do bebê. Klara conversou com o colunista e explicou a situação e pediu para não publicar a reportagem.





“Como mulher, fui violentada primeiramente por um homem e, agora, sou reiteradamente violentada por tantas outras pessoas que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias”, escreveu a atriz.





A fala da atriz abriu um questionamento sobre a relação entre a privacidade da vida de personalidades públicas e ética jornalística. A professora de Comunicação da UFMG Geane Alzamora diz que o que aconteceu com Klara é crime. “O que aconteceu foi uma violação dos preceitos universais do jornalismo”, pontua. Para ela, a informação deveria ter sido apurada com a atriz e confirmado se poderia, ou não, ser compartilhada com o público.





“O que difere o jornalismo de qualquer informação produzida na internet ou página de fofoca ou ruído é a checagem. No princípio de ética profissional e respeito à cidadania, todas as informações devem ser checadas com todos os envolvidos antes de virar público. Esse é o princípio do jornalismo que foi violado”, explica.





“Antes de a gente se perguntar qual é o valor notícia de uma informação, a gente tem que se perguntar qual é o impacto pessoal”, afirma Geane.





A professora completa que o veículo de comunicação e o jornalista podem ser penalizados pela notícia em razão da Lei da Imprensa. “Uma nota no site dizendo que a publicação foi um erro, na minha visão, não é o suficiente”, afirma.

Internet relembra casos semelhantes



Nas redes sociais, usuários lembraram que não é a primeira vez que Léo Dias expõe o abuso sexual de uma celebridade. O jornalista tinha uma relação conturbada com a cantora Anitta, que trocava informações com ele para não ter o estupro aos 15 anos revelado. No documentário “Made In Honório”, a poderosa detalhou o abuso e como se sentiu invadida pela mídia por ter que reviver o trauma anos depois e compartilhar com o Brasil.





Além de divulagr casos de abuso sexual, o jornalista é conhecido por dar “furos” que podem comprometer a carreira e vida pessoal de uma celebridade. Como Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, que teve a gravidez revelada pelo colunista antes de contar para a família.

Lembrando que o Leo Dias também vazou a informação da gravidez da Bianca (Boca Rosa), que queria ter esperado os três primeiros meses da gestação pra anunciar pro público. Provavelmente também foi uma das pessoas do hospital que repassou a informação pra ele. Até quando isso? %u2014 Sofia Lisboa - Contrapalavra (@sofiabhlisboa) June 26, 2022 é a segunda vez que o léo dias ameaça uma mulher de expor sobre um estupro, fez isso com a anitta e ela acabou tendo que contar e agora o mesmo com a klara. esse cara é um ser humano horrível, deveria ser interditado. %u2014 vivi (@tuitavicc) June 25, 2022



Nesta segunda-feira (27/06), Léo Dias e o jornal Metrópolis postaram uma reportagem pedindo desculpas publicamente à atriz. “Apesar da minha proximidade com o fato, reconheço que não tenho noção da dor desta mulher”, escreveu.



Apesar do pedido de desculpas, usuários nas redes sociais pedem a demissão do jornalista. o estuprador, o médico, a enfermeira, o leo dias, a antonia fontenelle, todos devem pagarem pelos CRIMES cometidos %u2014 brenno (@drunkinmilk) June 26, 2022 Léo Dias e Antonia Fontenelle deveriam ser banidos de qualquer meio comunicação. Sério.



Eles ultrapassaram TODOS os limites da ética e da humanidade. — PEDRAO (@Itspedrito) June 26, 2022

Machismo

Em razão do machismo da sociedade, o assédio público na vida privada de mulheres é maior em comparação na dos homens. “O que diz respeito à vida privada de uma mulher é algo que tem interesse social por causa da nossa sociedade patriarcal”, explica a professora da UFMG.

Quando o clipe de “Flores”, da Luiza Sonsa com Vitão, surgiu na mídia, muito se especulou sobre uma possível traição da cantora em seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, o que gerou uma onda de ódio massivo contra a artista.









Em seu perfil no Twitter, Luiza comentou que não consegue fazer um exame de sangue sem que o resultado seja divulgado e pediu empatia.

Meu Deus isso doeu muito. É muito triste ser mulher nessa sociedade. Vocês são cruéis. %u2014 LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 26, 2022 Sério, não dá pra você fazer um EXAME nesses hospitais q todos seus dados são expostos! Sai na mídia tudo e qualquer merda de um lugar que é pras pessoas se sentirem acolhidas e protegidas! VÃO SE FODER! Nós não somos animais, parem de tratar as pessoas sem humanidade NENHUMA. %u2014 LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 26, 2022

Perfis de “fofoca” online destrincham a vida de celebridades como um filme. Essa cultura é antiga e não é exclusiva do Brasil. Em 2007, um caso clássico da cultura pop: o mundo assistiu - e aplaudiu - Britney Spears ter um colapso. A cantora teve sua privacidade invadida diversas vezes: seja nas milhares de fotos enquanto ela chorava, seus segredos em capas de revista, suas inseguranças na “boca povo” e sua família exposta.