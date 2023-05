Anielle Franco enfatiza luta contra racismo e legado da colonização em Fórum da ONU

1156

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Na terça-feira (30/5), a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, salientou a importância de políticas internacionais para prevenir episódios de racismo, como o ocorrido com o jogador Vini Jr., e reconhecer o impacto do legado colonial na história dos povos pretos. Anielle participou do 2º Fórum Permanente Afrodescendente da ONU, onde foi convidada a discursar na abertura do evento.





Anteriormente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia comentado, em vídeo, sobre o caso do jogador do Real Madrid. Segundo Lula, o racismo ultrapassa fronteiras, e a postura de Vini Jr. demonstra a necessidade de intensificar esforços para interromper a violência racial.

Durante seu discurso, Anielle ressaltou a estreia do Brasil no Fórum, já que o país não enviou representantes na edição de 2021, durante o governo Bolsonaro. A ministra afirmou o compromisso brasileiro com a criação de políticas de reestruturação da memória e promoção da reparação racial, posicionando-se como líder na luta global contra o racismo.





Em solidariedade ao jogador Vinicius Jr., Anielle declarou: 'Seja no Brasil ou na Espanha, nossos governos devem priorizar políticas internas e externas na superação do racismo, xenofobia e discurso de ódio como pilares centrais de nossa democracia. Esse fórum global representa a esperança de um futuro em que nenhum outro Vinicius Jr. sofra violência e ódio por sua cor de pele.'