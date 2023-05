Mineira firma acordo com MPF depois de publicação homofóbica no Twitter

1156

Moradora de BH firmou acordo de retratação com MPF após publicação homofóbica no Twitter (foto: Joshua Hoehne/Unsplash)



Uma moradora de Belo Horizonte (MG) firmou um acordo judicial com o Ministério Público Federal (MPF) para se retratar de um comentário incitando a morte de homossexuais publicado em seu perfil do Twitter em dezembro de 2018. O acordo prevê o envio de cartas de retratação com pedido de desculpas e doação de R$ 3,6 mil a três entidades com atuação na temática LGBTQIA+, além da proibição da utilização do Twitter, TikTok, Facebook e Instagram por quatro anos.





As cartas de retratação deverão ser enviadas às entidades Akazulo, Cellos Aliança Nacional LGBTI , que possuem atuação na temática LGBTQIA e foram indicadas pelo MPF . O valor a ser doado pela internauta será dividido em partes iguais, de R$ 1,2 mil, para cada uma delas e os comprovantes deverão ser encaminhados ao MPF.









O cumprimento das obrigações deve ter início a partir da homologação do acordo, que extinguirá a ação civil pública ajuizada pelo MPF em setembro de 2020.





De acordo com a ação, “a conduta da demandada não se restringiu ao mero desferimento de ofensas à honra de um grupo social, tendo incorrido em verdadeira incitação à violência”, e que ao propagar o ódio e a violência contra determinado grupo de pessoas que já se encontram em posição de vulnerabilidade social, a mulher extrapolou os limites da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, enquadrando-se tanto em crime [artigo 286 do Código Penal: incitar, publicamente, a prática de crime] quanto em violação a dispositivos legais e constitucionais.





Em texto previamente aprovado pelo MPF, ela reconhece o erro, diz que se sente envergonhada e pede desculpas à comunidade LGBTQIA .





“Aprendi que somos todos, em nossas condutas diárias, os verdadeiros responsáveis por promover espaços seguros e inclusivos e que todos merecem ser tratados com dignidade e igualdade, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação”, afirma em um dos trechos da carta.





Em outro ponto, a mulher reconhece que suas palavras foram extremamente insensíveis e prejudiciais, especialmente tendo em vista o triste histórico de violência endereçada à comunidade LGBTQIA .





“Envergonha-me a possibilidade de ter contribuído para a manutenção ou o agravamento dessa situação com meu comentário. Lamento muitíssimo e peço a todos e todas, minhas mais sinceras e profundas desculpas pelo comentário que fiz naquela época”, conclui.





Segundo o procurador da República Angelo Giardini de Oliveira, que assina o acordo, é dever do MPF atuar para reduzir e eliminar ações de caráter preconceituoso e de condutas discriminatórias que levem ao discurso do ódio.