Vídeo: psicóloga agride funcionários de restaurante no Museu do Amanhã

Uma psicóloga ofendeu e agrediu uma chef e um auxiliar de cozinha do restaurante Casa do Saulo, no Museu do Amanhã, na região central do Rio de Janeiro (RJ). O caso ocorreu no último sábado (27/5) e foi registrado em vídeo. A mulher também é acusada de agressão e homofobia.





De acordo com a chef Isabela Duarte, que foi uma das vítimas da psicóloga Juliana de Almeida Cezar Machado, desde a chegada ao restaurante a mulher já estava discutindo com os pais. Quando ela começou a se exaltar, os funcionários tentaram retirá-la do estabelecimento, mas foram recebidos, a princípio, com agressões verbais. Veja as imagens reveladas pela TV Globo:









Vídeo: homem invade palco e quebra coroa de Miss Gay após o marido perder [SAIBA MAIS]"Acabou que nesse momento que a gente direcionou ela lá pra fora, tentei acalmá-la. Foi no momento que ela se sentiu contrariada e acabou também me agredindo verbalmente, falando coisas de cunho preconceituoso e, nesse momento, os outros clientes passaram, e ela acabou querendo derramar vinho nessa cliente”, conta Isabela.





No vídeo, é possível ver Juliana se aproximando da chef, afirmando ser desembargadora e ameaçando fechar o estabelecimento. “Vou trazer a polícia aqui pra fechar essa *”, afirma. “Você tá fodido, seu viado. E você é sapatão”, continuou a psicóloga.





Além das ofensas, a agressão também foi física. Um outro vídeo mostra o braço de Isabela sangrando, e ela explica: “Eu fui tentar segurá-la, mas no outro braço ela estava segurando a taça. Foi quando ela me agrediu fisicamente, acertou a taça do vinho, estilhaçou no meu braço e teve algumas escoriações. E meu braço começou a sangrar. Ela tentou arremessar a garrafa de vinho e nesse momento o caos se instaurou”, falou a vítima.





O auxiliar de cozinha Henrique Lixa também contou ter sido agredido pela mulher. “Atingiu o meu lábio, me bateu no rosto. Ela me arranhou no braço, na mão. E aí eu me afastei um pouco da situação para não me exaltar mais. Depois a polícia chegou, e ela continuou cometendo crimes homofóbicos”, denunciou.









Juliana foi levada para a delegacia, onde o caso foi registrado pela polícia como lesão corporal. O boletim de ocorrência não menciona crime pelas ofensas preconceituosas, mas os advogados do restaurante também vão pedir a inclusão do crime de homofobia.





"Pra mim foi até surpreendente que a agressora tenha conseguido sair com um papel na mão, livre, pela porta da frente da delegacia, e continuando ofendendo os policiais militares que a levaram para lá", diz Henrique Tartarotti, subgerente do restaurante.





“Nunca que eu ia imaginar que a gente ia chegar no trabalho e acontecer isso, porque você sai de casa com o único intuito que é trabalhar, fazer seu serviço da melhor maneira possível. Se a gente não fala, acaba se calando, a gente acaba sendo cúmplice, por assim dizer, do que tem acontecido. E acho que o meu papel nisso tudo não pode ser esse. Tem que ser de se posicionar e pedir que, de alguma maneira, as coisas precisam ser resolvidas, esclarecidas. E pedir justiça", diz a chef.