Casal gay brasileiro é espancado em boate de Portugal

Três brasileiros foram brutalmente espancados por seguranças durante sua visita à boate Titanic Sur Mer, na região do Cais do Sodré, em Portugal. Luís Almeida estava acompanhado de seu namorado, Jefferson Gomes Tenório, e de sua prima, que estava visitando-o na capital portuguesa. A agressão aconteceu na madrugada do dia 21 de maio.

O desentendimento iniciou-se após os três deixarem o local, mas, Jefferson decidiu voltar para usar o banheiro. Depois de certo tempo, seu namorado tentou entrar na boate para procurá-lo, mas foi impedido por três seguranças, que, conforme o relato, empurravam Luís.

Ao questionar a razão de estar sendo empurrado, Luís recebeu um soco dos seguranças. Após perceberem o que estava acontecendo, Jefferson e a parente de Luís, que prefere não se identificar, tentaram apartar o conflito, entretanto, foram igualmente agredidos.

Ao perceber que as agressões contra Luís se intensificavam, Jefferson tentou mudar o foco dos seguranças, atirando uma pedra no vidro da casa noturna, que acabou quebrando-o. A partir de então, o companheiro de Luís passou a ser torturado.

“Começou então uma cena de horror, na qual fui afogado no Rio Tejo, torturado e agredido com socos e chutes no rosto e no corpo, com eles gritando que iam me matar”, relatou Jefferson.